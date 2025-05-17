Пожарные спасли 11 человек из загоревшейся многоэтажки на Ленинградском проспекте

При тушении пожара в жилом доме на Ленинградском проспекте в Москве пожарные спасли 11 человек, среди которых есть ребенок. Об этом сообщает столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, к борьбе с огнем привлекли 32 пожарных и девять единиц техники. Спустя примерно 20 минут возгорание удалось локализовать, а еще через полчаса его полностью потушили.

В МЧС отметили, что при этом никто не пострадал.

4 мая на юго-западе столицы около 21:00 произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. После этого в здании началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись, еще 13 пострадали. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.