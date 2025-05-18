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Число погибших в ДТП под Сергиевым Посадом выросло до четырех

В Подмосковье четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и автобусом
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Подмосковная полиция

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и фуры. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«По предварительным данным, сегодня около 14:30 на 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «Камаз» и микроавтобуса марки «Мерседес»», — говорится в публикации.

В прокуратуре добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте. Что касается водителя и еще одного пассажира, их доставили в медучреждение, где оказали всю необходимую помощь.

Сергиево-Посадская городская прокуратура держит на контроле установление всех подробностей произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

17 мая в Подмосковье рейсовый автобус врезался в фуру, которая незадолго до этого попала в ДТП. В результате произошедшего у автобуса разрушена вся передняя часть. Водитель и пассажир находятся в тяжелом состоянии, еще 11 человек пострадали. Кроме этого, на другой подмосковной трассе микроавтобус «нырнул» под грузовик.

Ранее появилось видео с мотоциклистом на МКАД, который взлетел в воздух, врезавшись в машины.

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