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Появилось видео с мотоциклистом на МКАД, который взлетел в воздух, врезавшись в машины

На МКАД попал на видео мотоциклист, который врезался в авто и взлетел в воздух

Мотоциклист, попавший в ДТП на МКАД, взлетел в воздух после столкновения со стоящим автомобилем. Видеозапись с моментом аварии размещена в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Напоминаем водителям о том, что останавливаться в середине МКАД недопустимо. Любая подобная остановка может привести к серьезной аварии», — отмечается в сообщении, дополняющем информацию о ДТП с двумя машинами и мотоциклом.

На кадрах видно, что хетчбэк Hyundai Solaris черного цвета остановился во второй полосе МКАД. Мотоцикл врезался в него сзади на высокой скорости. При этом мотоциклист пробил заднее стекло машины, а затем взлетел в воздух и приземлился в соседнем ряду, перед остановившимся вишневым седаном Kia Rio. Мотоцикл также задел заднее крыло Kia.

Ранее в Чувашии попал на видео наезд Toyota на группу пешеходов.

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