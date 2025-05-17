GITOC: в ЕС может хлынуть оружие с Украины после окончания конфликта

Швейцарская неправительственная организация «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» (GITOC) предупредила о возможном увеличении потока оружия в Европу после завершения конфликта на Украине, что может привести к росту уровня насилия в западных странах. Об этом пишет РИА Новости.

«К концу войны останется огромное количество военного оборудования. <...> В конечном счете прекращение боевых действий может вызвать волну серьезной контрабанды оружия из зоны конфликта», — говорится в докладе.

По мнению экспертов GITOC, нелегальный оборот оружия будет осуществляться в двух формах: в виде небольших наземных сделок для потребителей в Центральной и Западной Европе и в виде более крупных поставок с использованием контейнерных перевозок в Турцию, Северную Африку, на Ближний Восток и за его пределы.

«В Европе поступление современного мощного оружия в руки преступников может произвести революцию в преступном мире», — отметили эксперты.

GITOC, базирующаяся в Женеве, является неправительственной организацией, занимающейся анализом, мониторингом и противодействием транснациональной организованной преступности в глобальном масштабе. Организация объединяет экспертов, исследователей и политиков для разработки стратегий и укрепления международного сотрудничества в этой сфере.

На днях глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал страны Запада отбросить популистские мирные инициативы и остановить идущие на Украину эшелоны с оружием.

Ранее в Германии раскритиковали Мерца, пытающегося скрыть поставки оружия Украине.