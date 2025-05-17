Премьер Италии Мелони заявила о неэффективности перехода только на электрокары

Мелони: говорить о переходе только на электромобили контрпродуктивно

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что полный переход к электромобилям в автомобильной отрасли является неэффективным. Ее слова приводит РИА Новости.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Мелони заявила, что европейская автомобильная промышленность «пострадала из-за излишне идеологизированного подхода».

«Я считаю, что продолжать концентрироваться только на переходе к электродвигателям, цепочки производства которых контролируются не Европой, а другими странами, контрпродуктивно», — подчеркнула глава итальянского кабмина.

До этого сообщалось, что в России за четыре месяца 2025 года было продано 2,6 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше, чем за тот же период прошлого года. Самые популярные электромобили в России — Zeekr 001, Avatr 11, Evolute I-Pro, Москвич 3e и Ora 03.

До этого министерство обороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими компонентами вблизи некоторых режимных объектов и военных учебных баз.

Ранее «АвтоВАЗ» представил широкой публике свой электрокар.