Стали известны последствия столкновения двух вертолетов в Финляндии

В результате столкновения вертолетов в Финляндии пять человек не удалось спасти

В вертолетах, столкнувшихся в небе над Финляндией, находились пять человек. Об этом сообщило гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на представителя МИД страны.

Отмечается, что вертолеты вылетели из Таллина вертолетов и столкнулись в районе аэродрома Эура на западе Финляндии. Директор отдела консульской помощи МИД Эстонии Маргус Сярглепп сообщил, что в резульатте столкновения, ни одного из пяти человек спасти не удалось.

Личности людей, находившихся в вертолетах на данный момент все еще неизвестны.

До этого в ситуационном центре спасательного департамента Сатакунты рассказали, что на место происшествия уже прибыли специалисты и начали поисковые работы.

7 мая Военно-воздушные силы Финляндии заявили, что в районе аэропорта в Лапландии упал истребитель F/A-18 Hornet. Воздушное судно потерпело крушение в районе аэропорта в городе Рованиеми, при этом находившийся на борту пилот успел катапультироваться.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.