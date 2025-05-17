Движение в Москве начали открывать после велофестиваля

Дептранс: движение начали открывать в Москве после велофестиваля

Движение начали открывать в Москве после проведения велофестиваля в центре столицы. Об этом сообщили в дептрансе столицы.

«В центре города начали постепенно снимать ограничения. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до проспекта Академика Сахарова», — говорится в сообщении.

В департаменте также сообщили, что движение также открыли на Садовом кольце.

До этого сообщалось, что в Москве стартовал массовый велопробег. Маршрут участников протянулся на 16 километров по Садовому кольцу. Это мероприятие привлекло тысячи поклонников велосипедного спорта. Во главе колонны велосипедистов находился заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

О перекрытии движения по Садовому кольцу москвичей предупредили заранее. Проехать на автомобиле там было нельзя с 18:00. Парковка на данном участке запрещена до полуночи.

Ранее сообщалось, что в Москве 21 мая стартует международный фестиваль «Интермузей-2025».