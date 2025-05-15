В Москве 21 мая стартует международный фестиваль «Интермузей-2025»

В рамках фестиваля «Интермузей-2025» пройдет более 500 выступлений и 110 событий

Международный фестиваль «Интермузей-2025» пройдет в Москве с 21 по 24 мая. Регистрация открыта до 24 мая включительно, сообщает пресс-служба фестиваля.

Мероприятие, организованное при поддержке Минкультуры России и правительства Москвы, станет площадкой для обсуждения роли музеев в современном мире.

Деловая программа фестиваля включает более 110 событий и свыше 500 выступлений. Каждый день будет посвящен отдельной теме: реставрации артефактов, взаимодействию с аудиторией, образовательным проектам и обмену опытом между профессионалами.

Как рассказала директор Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елена Харламова, темой фестиваля в этом году станет «Лаборатория наследия».

«Наследие — главная опора музеев, его сохранение и изучение – их основная миссия. Именно сочетание технологий, образования и высокого уровня общественного интереса к культуре позволяет музеям эффективно справляться с вызовами времени и привлекать внимание к важности этой миссии и ее значению для будущих поколений», — отметила она.

В рамках фестиваля выступят более 400 экспертов из ведущих институций культуры федерального и регионального масштаба, представители научного сообщества и специалисты в области инноваций. Среди спикеров — лидеры музейной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока и других регионов России. Также ожидается участие более 30 зарубежных спикеров из 23 стран.

Отмечается, что фестиваль откроется 21 мая пленарным заседанием в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Деловая программа будет разделена на три блока: профессиональные дискуссии, образовательный модуль и отраслевые конференции. Мероприятия пройдут в зданиях Третьяковской галереи, Дома культуры «ГЭС-2», а также залах Музея Москвы.

Кроме того, участники при наличии регистрации и бейджа смогут бесплатно посетить Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный исторический музей и другие крупные музеи столицы.