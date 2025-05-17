Россияне смогут получить налоговый вычет за диспансеризацию и ГТО

Российский президент Владимир Путин распорядился уточнить правила получения налогового вычета гражданами, которые регулярно проходят диспансеризацию и выполняют нормативы ГТО (комплекс физических упражнений, спортивных дисциплин и нормативов для граждан всех возрастов по программе «Готов к труду и обороне»). Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Как уточняется, россияне при выполнении требований смогут рассчитывать на ежегодную выплату. Правительство должно принять меры для создания механизма получения такого налогового вычета до 1 октября этого года.

Два дня назад депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами. Под ними парламентарии подразумевают прежде всего отсутствие вредных привычек. Если россияне хотят получить налоговый вычет, они также не должны иметь лишний вес, в норме должен быть и уровень холестерина и сахара в крови. Депутаты уточнили, что можно установить налоговый вычет в размере половины суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование, но не менее 15 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что большинство россиян никогда не пробовали придерживаться ЗОЖ.