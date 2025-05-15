В России предложили ввести налоговый вычет за ЗОЖ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни для россиян, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами. Об этом сообщает РИА Новости , в распоряжении которого имеется соответствующий документ.

Авторами инициативы стали Ярослав Самылин и Георгий Арапов, предложение направлено на рассмотрение министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами», — говорится в документе.

Под «хорошими результатами» парламентарии подразумевают прежде всего отсутствие вредных привычек. Также если россияне хотят получить налоговый вычет, они не должны иметь ожирение и находиться в пределах норм возрастной категории по таким направлениям, как сердечно-сосудистая система, дыхательная и эндокринная системы, артериальное давление. Также в норме должен находиться уровень холестерина и сахара в крови.

Депутаты отметили, что можно установить налоговый вычет в размере половины суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), но не менее 15 тысяч рублей. По мнению парламентариев, такая мера станет дополнительным стимулом для регулярного контроля за состоянием здоровья.

До этого сообщалось, что россияне стали больше тратить на спорт и здоровье. В марте 2025 года число покупок спортивного питания и БАДов выросло на 45% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Количество обращений за медицинскими услугами увеличилось еще больше — в два раза.

Ранее был назван лучший возраст для зачатия ребенка.