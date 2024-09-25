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Большинство россиян никогда не пробовали придерживаться ЗОЖ

Россияне хотят получать выплаты и бонусы на поддержку здоровья от работодателя

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Freepik

Большинство — 82% — россиян никогда не пробовали придерживаться ЗОЖ. Те, кто пытался следовать подобному образу жизни (18%), в большинстве считают опыт «хорошим» (42%) или «средним» (33%). На «отлично» его оценили 20%, а на «плохо» — 5%. Это показало исследование Mainsgroup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В вопросе о том, что могло бы мотивировать работников на поддержку здоровья, 42% респондентов указало денежные выплаты от работодателя и прочие бонусы. Другими популярными вариантами оказались возможность сбалансировать рабочую и личную жизнь (30% и достижение более спокойного душевного состояния (26%).

Примечательно, что лишь 18% проголосовали за улучшение здоровья как основную мотивацию. В остальном люди больше сфокусированы на борьбу со следствием. В этом случае ДМС может стать хорошей реактивной мерой при лечении уже существующих заболеваний среди сотрудников.

«Сейчас мы переживаем «рынок соискателя», когда последние диктуют условия работодателю. Создание единой системы управления здоровьем в коллективе выгодно для бизнеса — благодаря этому повышается общая производительность. Если для этого требуется внедрение таких инициатив, как «здоровый кешбэк» деньгами за занятия спортом и другие бенефиты, то почему бы и нет? Получив эти возможности, сотрудники заметят результаты и, возможно, в будущем начнут заботиться о здоровье не ради денег, а для достижения душевного спокойствия, баланса между работой и домом, так популярными в ответах на вопросы исследования», — отметил Павел Озеров, совладелец Mainsgroup.

Ранее выяснилось, россияне из каких сфер чаще всего занимаются спортом.

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