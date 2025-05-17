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DOGE готовит аудит направленной на Украину помощи

США намерены отправить сотрудников DOGE на Украину для аудита помощи
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Patrick Semansky/AP

Власти США рассматривают возможность отправки специалистов из департамента государственной эффективности (DOGE) США на Украину для осуществления аудита использования финансовой помощи, предоставленной Киеву американским правительством. Об этом сообщает издание American Thinker.

«Учитывая их отличную репутацию, мы должны передать эту работу DOGE. DOGE-Украина, возможно, сможет вернуть миллиарды», — указано в сообщении.

До этого генеральный директор американской компании Palantir Алекс Карп, поставляющей программное обеспечение для украинской армии, заявил, что работа DOGE принесет значительные успехи его компании.

Департамент государственной эффективности США, учрежденный по инициативе президента Дональда Трампа, ставит своей целью сокращение необоснованных затрат и оптимизацию структуры федеральных ведомств. Несмотря на свое название, данная структура не является полноценным министерством, подобным Пентагону или Государственному департаменту, так как для создания такого ведомства необходимо согласие конгресса. Новый орган функционирует вне рамок правительства.

Ранее в США заявили, что Маск и DOGE недооценивают масштаб хищений бюджетных средств.

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