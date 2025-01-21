Трамп нашел работу для Маска

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании новой структуры, направленной на повышение эффективности работы правительства. Во главе этой инициативы станет его сторонник миллиардер Илон Маск, сообщает ТАСС.

«Это указ по повышению эффективности работы правительства», — отметил помощник президента перед подписанием документа.

Когда журналисты поинтересовались у Трампа, будет ли Маск работать в западном крыле Белого дома, где находятся Овальный кабинет и офисы ключевых советников, президент ответил: «Нет, он получит аппарат в 20 человек, которых нанимали для того, чтобы они следили за тем, чтобы все это было реализовано».

Основной целью новой организации станет оптимизация государственных расходов и обновление федерального программного обеспечения до уровней, принятых в частном секторе. Несмотря на свое название, данная структура не будет полноценным министерством, подобным Пентагону или Государственному департаменту, так как для создания такого ведомства необходимо согласие конгресса. Новый орган будет функционировать вне рамок правительства.

Накануне американский миллиардер Илон Маск, празднуя инаугурацию Дональда Трампа, поприветствовал собравшихся, вскинув правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.

Ранее бывший советник Трампа обещал выгнать Маска из Белого дома.