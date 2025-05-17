Бизнесмен Хубутия отправлен под домашний арест по делу о нападении с топором на женщину

Суд в Москве отправил бывшего министра торговли Московской области и бизнесмена Михаила Хубутию под домашний арест. Об этом сообщают суды общей юрисдикции.

Хубутия отправлен под домашний арест на срок 1 месяц и 11 суток. Суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого Telegram-канал Mash писал, что экс-министр Подмосковья Хубутия угрожал бывшей подруге до ее избиения.

По данным Mash, мужчина якобы угрожал возлюбленной после того, как они расстались. Он говорил, что сможет забрать их общего ребенка, а саму женщину отправит в психиатрическую лечебницу.

Михаила Хубутию считают одним из основателей российского оружейного бизнеса. Бизнесмену 58 лет, он родился в грузинском городе Зугдиди, получил в Москве два высших образования. В 1994 году открыл компанию «Кольчуга», развивал сеть оружейных магазинов в столице России. Спустя пять лет его назначили главой минторговли Подмосковья, где он работал до 2001 года. После этого перешел на другую работу: стал замруководителя департамента Госторгинспекции внутренней торговли и общественного питания Минэкономразвития России. От предыдущих браков у Михаила Хубутии двое сыновей, один из них погиб в 2018 году. Бизнесмену принадлежит сигарный клуб «Варварка 3» в Москве, апарт-отель «Волга» на Большой Спасской.

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