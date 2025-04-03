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В Госдуме ответили, введут ли в России налог на бездетность для мужчин

Депутат Бессараб: в России не введут налог на бездетность для мужчин
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуме не собираются рассматривать законопроект о введении налога на бездетность в России для мужчин. Об этом 360.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что подобный налог уже вводили в стране, однако, он не помог добиться цели. По ее мнению, вместо этого необходимо менять само отношение к деторождению.

«И государство старается это делать, прежде всего, помощью семье, поддержкой. Мы не меняем какие-то социальные гарантии на ребенка. Мы предлагаем семье задуматься о деторождении и поддержать семью», — отметила Бессараб.

Депутат отметила, что семьям с детьми предоставляют помощь вне зависимости от их достатка.

1 апреля бывший депутат Виктор Таранин, выступая на Московском экономическом форуме-2025, высказал инициативу ввести налог на бездетность для холостяков — порядка 20% от заработной платы. Таранин отметил, что в России насчитываются десятки миллионов холостых мужчин, которые живут в соответствии с установками «все для себя» и «никому ничего не должен».

Ранее депутаты Госдумы поспорили о скором повышении пенсионного возраста.

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