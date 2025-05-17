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В Британии предъявили обвинения трем иранцам в рамках борьбы с терроризмом

Полиция Британии предъявила обвинения трем иранцам в рамках борьбы с терроризмом
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Reuters

Британская полиция объявила о предъявлении обвинений трем гражданам Ирана в совершении преступлений, подпадающих под действие Закона о национальной безопасности, по итогам масштабного антитеррористического расследования. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению полиции, Мостафе Сепахванду, Фархаду Джавади Манешу и Шапуру Калехали Хани Нури инкриминируется участие в деятельности, которая, предположительно, была направлена на оказание помощи иностранной разведывательной службе в период с 14 августа 2024 года по 16 февраля 2025 года.

В полиции уточнили, что иностранным государством, фигурирующим в обвинениях, является Иран.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Аббас Аракчи выразил обеспокоенность в связи с информацией о задержании иранских граждан британскими властями.

Отмечается, что правительство Великобритании внесло Иран в категорию наивысшего риска в своем реестре иностранного влияния, что обязывает Тегеран регистрировать любую деятельность, направленную на оказание политического влияния на территории Соединенного Королевства.

На днях министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страны «Большой семерки» (G7) должны усилить давление на Иран.

Ранее Британия, США, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану.

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