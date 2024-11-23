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США, Британия, Франция и Германия приветствовали резолюцию МАГАТЭ по Ирану

США, Британия, Франция и Германия поддержали резолюцию МАГАТЭ с критикой Ирана

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Lisa Leutner/AP

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ с критикой Ирана из-за ядерной программы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Резолюция, как указано в заявлении, является ответом на непредоставление Ираном МАГАТЭ информации для прояснения нерешенных вопросов, касающихся незаявленного ядерного материала, обнаруженного во многих местах в Иране.

Эти вопросы имеют решающее значение для способности Агентства предоставить гарантии исключительно мирного характера ядерной программы Ирана. Тегеран, подчеркивается в заявлении, юридически обязан в соответствии со своим Соглашением о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и отчитываться за все ядерные материалы и виды деятельности.

США, Великобритания, Франция и Германия обеспокоены реакцией на резолюцию Ирана и ожидают, что страна вернется на путь диалога и сотрудничества с МАГАТЭ.

Накануне Совет управляющих международного агентства принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл назвал ее «политически мотивированной».

Россия считает эту резолюцию шагом в неверном направлении, заявляли в МИД РФ.

Ранее президент Ирана заявил о готовности отказаться от создания ядерного оружия.

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