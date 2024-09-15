Иран окрестили врагом всего мира

Страны «Большой семерки» (G7) должны усилить давление на Иран, уверен министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Так в своем X (бывший Twitter) он отреагировал на совместное заявление глав МИД государств G7, в котором они осудили Тегеран за якобы военную помощь Москве — обе стороны последовательно опровергают подобные предположения.

«Министры иностранных дел стран G7 сейчас говорят то, что я ясно дал понять в прошлом: Иран является величайшим врагом не только Израиля, не только Ближнего Востока, но и Европы и всего мира <...> [в Тегеране] продолжают проводить старую политику подлинного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи — давнюю и возмутительную политику экспорта «исламской революции» и распространения ракет, терроризма и насилия по всему миру», — написал Кац.

Он добавил, что в таких условиях Японии, Канаде и Италии стоит присоединиться к остальным государствам G7, принявшим решение об усилении санкционного давления на Иран. Кац подчеркнул, что Израиль выступает за увеличения ограничительных мер в отношении Тегерана со стороны и других государств.

«Израиль является первой целью иранской агрессии, но эта угроза направлена не только на Израиль, но и на весь мир. Мир должен объединиться, чтобы остановить Иран, пока не стало слишком поздно», — заключил израильский министр.

Ранее Иран пригрозил Израилю болезненным ответным ударом.