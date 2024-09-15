Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран окрестили врагом всего мира

Глава МИД Израиля Кац обвинил Иран в распространении терроризма по всему миру

close
Thomas Koehler/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) должны усилить давление на Иран, уверен министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Так в своем X (бывший Twitter) он отреагировал на совместное заявление глав МИД государств G7, в котором они осудили Тегеран за якобы военную помощь Москве — обе стороны последовательно опровергают подобные предположения.

«Министры иностранных дел стран G7 сейчас говорят то, что я ясно дал понять в прошлом: Иран является величайшим врагом не только Израиля, не только Ближнего Востока, но и Европы и всего мира <...> [в Тегеране] продолжают проводить старую политику подлинного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи — давнюю и возмутительную политику экспорта «исламской революции» и распространения ракет, терроризма и насилия по всему миру», — написал Кац.

Он добавил, что в таких условиях Японии, Канаде и Италии стоит присоединиться к остальным государствам G7, принявшим решение об усилении санкционного давления на Иран. Кац подчеркнул, что Израиль выступает за увеличения ограничительных мер в отношении Тегерана со стороны и других государств.

«Израиль является первой целью иранской агрессии, но эта угроза направлена не только на Израиль, но и на весь мир. Мир должен объединиться, чтобы остановить Иран, пока не стало слишком поздно», — заключил израильский министр.

Ранее Иран пригрозил Израилю болезненным ответным ударом.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами