Мужчина перерезал горло двухнедельной дочери, потому что хотел сына

В Индии мужчина перерезал горло двухнедельной дочери, потому что мечтал о сыне

В Индии мужчина расправился с маленькой дочерью, перерезав ей горло. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад штата Телангана 15 мая. Как удалось выяснить полицейским, глубокой ночью мужчина по имени Джагат забрал у спящей жены двухнедельную дочь, отвез девочку в тихое место недалеко от дома и перерезал ей горло ножом. Тело ребенка преступник выбросил на городскую свалку.

После этого мужчина вернулся домой к спящей супруге и старшей дочери. Когда жена проснулась и стала искать младенца, мужчина признался в содеянном. Правоохранители полагают, что мужчина пошел на преступление, так как всегда мечтал о сыне и не хотел растить еще одну девочку.

Подозреваемый задержан, его арестовали.

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