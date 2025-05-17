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Российский депутат призвал заменить украшения с черепами на иконы

Депутат Иванов: вместо черепов россиянам лучше выбирать цветы и иконы
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Shutterstock

Верующим следует с осторожностью относиться к использованию черепов, скелетов и зомби на одежде и аксессуарах. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, в православной традиции относиться легкомысленно к подобным символам не стоит. Кроме того, политик призвал ограждать детей от этих образов, поскольку они могут травмировать неокрепшую психику.

«Дети очень восприимчивы к символам и образам, которые их окружают. Изображения черепов и скелетов могут вызывать у них страх, тревогу и даже ночные кошмары», — заявил Иванов.

Депутат отметил, что православный христианин должен стремиться к чистоте помыслов, избегая мистики. Иванов добавил, что выбирать для образов следует изображения цветов, птиц, икон или другие христианские символы.

До этого психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская заявила, что детям вредны страшные игрушки – они наносят им травмы и провоцируют развитие депрессии в будущем.

Ранее депутат сообщила, что в России разработали ГОСТ для детских игрушек.

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