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В России разработали ГОСТ для детских игрушек

Депутат Буцкая: в РФ появятся экспертиза и ГОСТ для детский игрушек
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Депутаты Госдумы вскоре завершат разработку ГОСТа для детских игрушек. Каждый товар из этой категории будут направлять на психолого-педагогическую экспертизу, и только потом — на продажу, рассказала Национальной Службе Новостей первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.

«В большей степени это затронет игрушки, которые поступают к нам из других стран, они становятся проводниками чуждых нам ценностей. Продавцы, которые видят только деньги и не думают про будущее нашей страны, недовольны, они против ГОСТа. Но правда на нашей стороне, мы должны его принять», — подчеркнула она.

Перед поступлением в продажу каждая игрушка должна будет проходить экспертизу с учетом возраста ребенка, для которого она создавалась. Дети в каждом возрасте должны иметь свои игрушки — например, от нуля, от шести лет и так далее. В этом случае станет проще закупать игрушки для детсадов, подчеркнула Буцкая.

До этого психолог Елена Царева сообщилаигрушки Хагги Вагги и похожие на них могут негативно отразиться на детской психике. По ее словам, внешний вид Хагги Вагги, который является персонажем из хоррор-игры, является недружелюбным, поэтому игрушка может особенно негативно сказываться на детях в раннем возрасте.

Ранее в Госдуме поддержали идею составить перечень игрушек для детсадов.

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