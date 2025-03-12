Психолог предупредила россиян об опасности «страшных» игрушек для детей

Детям вредны страшные игрушки – они наносят им травмы и провоцируют развитие депрессии в будущем. Это касается и вызывающих споры среди россиян кукол в гробу, рассказала психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.

По словам специалиста, интерес детей в пять-шесть лет к страшилкам – это нормальный этап развития. Однако если речь идет о подобных жутких игрушках, то это уже может сказаться на будущем ребенка, вызвав у него депрессию.

«Это вредно, так как в будущем ребенок может получить травматический опыт. Надо спросить родителей, почему ребенок в данный момент хочет купить именно эту игрушку. Я не рекомендую в этом возрасте покупать такие игрушки в принципе», — подчеркнула психолог, добавив, что страшилки всегда провоцируют внутреннюю агрессию.

При этом сегодня в продаже есть масса других, хороших игрушек, которые не только интересны детям, но и развивают их мышление, отметила Гнедовская. Что касается интереса детей к куклам в гробах и прочим пугающим игрушкам, то причиной может быть желание пережить страх, начать контролировать его. Однако родителям не следует давать на это согласие, так как если ребенок будет постоянно натыкаться на внутренний стресс при виде той или иной игрушки, он будет все время в тревоге, что в целом сильно повлияет на его психику. В будущем такую травму будет непросто проработать с психологом, заключила специалист.

Напомним, в начале марта депутат Госдумы Алексей Говырин направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах. Он отметил, что на коробках с такими игрушками стоит знак «4+», который означает, что подобная кукла предназначена для детей старше четырех лет, однако подобная игрушка может нанести психологический вред ребенку.

Ранее депутат сообщила, что в России разработали ГОСТ для детских игрушек.