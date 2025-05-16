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«Лучше поработаем в январе»: в РФ одобрили идею продлить майские праздники

Экономист Корнеев одобрил продление майских праздников за счет январских каникул
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Shutterstock

В России можно продлить выходные, приуроченные к майским праздникам. Для этого нужно только убрать часть выходных дней, которые ежегодно приходятся на январь, считает экономист, политический аналитик и доктор бизнес-администрирования (DBA) Валерий Корнеев.

Так эксперт в беседе с 360.ru отреагировал на идею депутата Госдумы Игоря Антропенко, выступившего с инициативой продлить выходные в мае с 1-го по 9-е число. По мнению Корнеева, на экономике положительно скажется сокращение новогодних праздников – между ними следует увеличить число рабочих смен, чтобы длительный отдых не сильно подрывал ВВП и производительность. Отдыхать, по мнению экономиста, россияне должны 1 и 7 января.

Взамен непрерывным каникулам в январе можно ввести отдых с 1 по 9 мая. «Конечно, лучше отдыхать в мае, чтобы находиться в более приспособленном природном ландшафте — видеть солнечные лучи, а не сидеть в запертой квартире с алкоголем», — пояснил эксперт.

Напомним, Антропенко направил обращение главе Минтруда Антону Котякову, в котором предложил при формировании календаря на следующий год учесть идею сделать непрерывными выходные дни с 1 по 9 мая. По словам депутата, россияне регулярно обращаются к нему с просьбами сделать майские выходные без перерыва на работу.

Ранее глава Минтруда Котяков обнадежил россиян насчет праздничных и выходных дней в 2026 году.

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