В Кирове мать-белка с выводком поселилась возле роддома

Белка привела выводок из шестерых своих бельчат в Кировский роддом. Кадры с животными опубликовал Telegram-канал «ЧП Инцидент Новосибирск».

Мать-белка поселилась возле родильного дома в 2023 году, а теперь вернулась к зданию с потомством, которое активно перемещается по стенам больницы.

До этого житель Лос-Анджелеса подружился с белками и изменил жизнь к лучшему.

Мужчина 15 лет пытался стать популярным блогером, однако раз за разом терпел неудачу — снимаемые им юмористические видео не находили свою аудиторию. На этом фоне в 2022 году у него развилась депрессия. Ситуация изменилась после того, как он начал регулярно совершать прогулки по своему району и приручил живущих в нем белок. Животные полностью перестали его бояться и стали бегать по его телу, играя с ним. Выложив в сеть видео с ними, Деррик обрел долгожданную популярность — ролики завирусились.

После этого мужчина написал детскую книгу о белках, получил прозвище «Заклинателя белок» и дал своим пушистым знакомым имена.

Ранее в МЧС России рассказали о белках-сотрудницах.