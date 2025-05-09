В Донецке железнодорожный вокзал впервые за 11 лет принял поезд

Железнодорожный вокзал в Донецке в ДНР впервые с 2014 года начал принимать поезда. Об этом сообщает ТАСС.

После начала Киевом военной операции против жителей Донбасса в мае 2014 года Донецк стал одним из первых городов, попавших под обстрелы украинской армии. Железнодорожный вокзал также подвергался ударам ВСУ. Это привело к тому, что движение поездов на этом участке пришлось приостановить.

«Я сегодня впервые проехала из Макеевки в Донецк на электричке. Цена билета — 28 рублей. Очень удобно. Слава богу, все налаживается», — поделилась впечатлениями одна из пассажиров первой электрички Людмила Стиневич.

По словам сотрудников объекта, после приостановки движения поездов работники продолжали выполнять свои обязанности. Несмотря на обстрелы и ряд повреждений, они смогли сохранить инфраструктуру железнодорожного вокзала и запустить его без особых сложностей.

Сейчас он работает в штатном режиме. Пассажиры могут приобрести билеты онлайн или на кассах.

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