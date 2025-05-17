Российские туристы жалуются на нападения змей на Бали

Российские туристы жалуются на нападения ядовитых змей на индонезийском острове Бали. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что медицинскую помощь пострадавшим оказывают платно, несмотря на оформленную страховку путешественника — предоставление услуг оттягивалось до согласования со страховой компанией.

Одна из пострадавших получила укус на территории пятизвездочного отеля Karma Kandara. По словам пострадавшей, в отеле ей помощь не оказали, а в местной больнице противоаллергический укол ей сделали только за 4 тыс. рублей. Когда женщина возвращалась домой, то помощь ей оказывали случайно оказавшиеся на борту самолета врачи. В это время место укуса быстро увеличивалось в размерах и синело. После посадки девушка сразу же отправилась в отделение скорой помощи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где ей пришлось провести ночь под капельницами.

До этого депутат Бурматов призвал россиян отдать в зоопарки запрещенных для дома змей, пауков и диких кошек.

Ранее змея стала причиной массового блэкаута в США.