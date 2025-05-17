На Украине для поступления в вуз 17-летним абитуриентам потребуется военный билет

Абитуриентов на Украине обяжут предоставлять военный билет при поступлении

Украинские абитуриенты, достигшие 17-летнего возраста, должны предъявлять военный билет при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно правилам зачисления, данный документ необходимо предоставить в приемную комиссию в бумажном или электронном виде.

С начала года на Украине обсуждается возможность снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

Напомним, в апреле 2024 года возраст мобилизации на Украине был был снижен до 25 лет. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий 17-летних юношей самостоятельно вставать на воинский учет.

До этого стало известно, что призыв 18-летних украинцев в ряды Вооруженных сил страны приведет к сокращению рождаемости в будущем. При этом в Институте демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины призвали игнорировать проблему.

Ранее в Раде предрекли крах Зеленского в случае снижения призывного возраста.