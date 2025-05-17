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Бывшие полицейские 8 раз пытались обжаловать приговор за пытки

Экс-полицейские из Казани 8 раз пытались обжаловать в ВС приговор за пытки
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Shutterstock

Четверо бывших сотрудников казанского отдела полиции «Дальний» восемь раз пытались обжаловать в Верховном суде приговор по делу о пытках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, Алмаз Василов обжаловал приговор трижды, Ильнар Ибатуллин и Фаиль Сабирзянов подавали жалобы дважды, а Айнур Рахматуллин — один раз.

Речь идет о скандальном случае, который произошел в отделе полиции «Дальний» в марте 2012 года. В ходе расследования выяснилось, что сотрудники полиции до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. По словам родственников погибшего, мужчины изнасиловали его бутылкой из-под шампанского, что и привело к гибели.

После трагедии было проведено внутреннее расследование, в ходе которого стало известно о еще нескольких эпизодах преступной деятельности сотрудников правопорядка. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек.

До этого в следственном изоляторе в Москве нашли мертвым фигуранта уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице. В камере СИЗО-1 «Матросская тишина» был обнаружен мертвым Виктор Шеянов. По предварительным данным, причиной его смерти стали хронические заболевания, следов насилия на его теле не было обнаружено. Подробнее о расследовании — в материале «Газеты.Ru».

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