Фигурант дела о пытках в тюремной больнице умер в СИЗО, не дождавшись приговора

В СИЗО «Матросская тишина» найден мертвым один из фигурантов резонансного дела о пытках в саратовской тюремной больнице Виктор Шеянов. Будучи заключенным, он работал в ОТБ №1 завхозом и санитаром. Шеянова обвиняли в вымогательстве и сексуальном насилии. По данным Mash, он был причастен к избиению и изнасилованию с помощью швабры другого заключенного. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В следственном изоляторе в Москве нашли мертвым фигуранта уголовного дела о пытках в саратовской тюремной больнице. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА Новости.

«По предварительной информации, 25 декабря в камере СИЗО-1 «Матросская тишина» был обнаружен мертвым Виктор Шеянов», — рассказал собеседник агентства.

Источник также добавил, что каких-либо следов насилия на теле мужчина обнаружено не было. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН России по столице сообщило, что, по предварительным данным, причиной смерти Шеянова стали хронические заболевания.

Виктор Шеянов — один из восьми фигурантов о пытках в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. По данным Mash, он работал там санитаром и завхозом. Шеянова арестовали 16 марта 2022 года по подозрению в избиении и изнасиловании с помощью швабры заключенного Андрея Шварца. Как писал Telegram-канал, Шеянов ранее был осужден за кражу, грабеж и угон.

Вместе с ним был арестован ранее судимый за покушение на убийство Сергей Линкевич. Он, по информации Mash, изнасиловал больше 30 связанных заключенных.

Дело о пытках в саратовской тюремной больнице

В январе 2021 года проект Gulagu.net выпустил документальный фильм о саратовской ОТБ №1 — в нем заключенные и их родственники рассказывали о пытках и вымогательствах в тюремной больнице. Через месяц стало известно, что по результатам проверки Саратовской прокуратуры было возбуждено уголовное дело, однако только по статье о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

В октябре того же года Gulagu.net передал нескольким изданиям ролики, на которых были запечатлены пытки и изнасилования в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Например, на одном из видео от 18 февраля 2020 года группа мужчин насилует заключенного шваброй, обмотанной пластиковой леной. У пострадавшего связаны руки, а ноги подняты к голове.

Таких роликов было несколько, часть из них Gulagu.net опубликовал на YouTube. Как рассказывал основатель проекта Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом), к нему в руки попал архив ФСИН размером 40 Гб, в котором было порядка 1 тыс. видео и документов. По словам Осечкина, переданные СМИ и опубликованные проектом видео являлись частью этого архива.

«За что меня бьют? — Симпатичный» Gulagu.net опубликовал новые кадры с изнасилованиями и избиением заключенных сразу в нескольких... 06 октября 16:10

Gulagu.net также раскрыл имена и фамилии предполагаемых насильников, назвав в их числе

«Пытки и изнасилования капо Сергей Ананьев, Радик Гимадеев, Сергей Линкевич, Крайновы Александр и Дмитрий, Виталий Янин, Виктор Шеянов и Петр Зоткин снимали на служебные видеорегистраторы, которые им выдавали в Отделе безопасности ОТБ-1 — тюремной больнице, в которой садисты были официально трудоустроены в качестве санитаров и завхозов в качестве оперативного прикрытия и легендирования этих конфидентов и негласных агентов Главного оперуправления ФСИН, оперативного управления УФСИН и Отдела «М» УФСБ по Саратовской области».

После публикации видео из саратовской тюремной больницы Следственный комитет и Генпрокуратура начали проверку, ФСИН сообщила об увольнении 18 сотрудников службы. Впоследствии Gulagu.net также выложил еще несколько видеороликов с пытками, которые происходили в исправительных колониях в других регионах. На основании этих кадров СК возбудил десятки уголовных дел. В ноябре 2021 года глава ФСИН Александр Калашников покинул свой пост. Как сообщало агентство «Интерфакс», его отставка была связана с пытками в российских тюрьмах.

Чем завершилось расследование

В январе 2023 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал, что расследование дела о пытках в саратовской тюремной больнице завершено. Он уточнил, что в одном производстве было соединено 15 уголовных дел о совершении насильственных действий сексуального характера, вымогательства, убийства и превышения должностных полномочий.

«Установлено, что бывшие начальник учреждения и начальник отдела безопасности создали преступную группу с целью устрашения осужденных и вымогательства денежных средств. Совместно с ними действовали ряд лиц, отбывающих наказание, которые совершали противоправные действия в отношении других осужденных», — сообщил Бастрыкин.

Главными фигурантами дела стали бывший начальник тюремной больницы Павел Гаценко и руководитель отдела безопасности ОТБ №1 Сергей Мальцев. Гаценко предъявили обвинение в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии (пп «в, ж» ч. 2 ст. 105 УК Р), вымогательстве (пп «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), 19 эпизодах насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, пп. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), а также в 21 эпизоде превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Мальцев обвинялся в тех же преступлениях, за исключением убийства и одного эпизода превышения полномочий.

Кроме них, обвинения также предъявили шести заключенными. Александру Крайнову, Сергею Линкевичу, Ильдару Мухаметзянову и Виктору Шеянову вменяли вымогательство и насильственные действия сексуального характера. Сергея Ананьева и Виталия Янина обвинили в тех же преступлениях, а также в убийстве беспомощного группой лиц.

25 апреля 2024 дело начал рассматривать Московский областной суд.