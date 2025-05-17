Психотерапевт перечислила первые признаки цифровой деменции

В случае постоянного использования гаджетов может развиться цифровая деменция. Об этом в интервью газете «Известия» заявила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

По ее словам, постоянное обращение к сети снижает способность самостоятельно анализировать и запоминать.

«Из-за привычки использовать технологии для выполнения задач, например, навигации с помощью GPS или использования калькулятора, уменьшается способность выполнять эти задачи самостоятельно», — заявила врач.

По словам Крашкиной, люди с предрасположенностью к цифровой деменции могут не запоминать какую-либо информацию, если не запишут ее в смартфоне. Кроме того, они могут испытывать тревогу, если останутся без телефона. Зависимость от технологий, по мнению специалиста, может привести к развитию депрессии, тревожным расстройствам и другим психическим проблемам.

До этого врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что ухудшение памяти и трудности в обучении у молодых людей указывают на наличие цифровой деменции.

Ранее ученые нашли скрытую причину развития болезни Альцгеймера.