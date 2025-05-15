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Россиянам объяснили, как распознать цифровую деменцию

Врач Демьяновская: трудности в обучении указывают на цифровую деменцию
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Depositphotos

Ухудшение памяти и трудности в обучении у молодых людей указывают на наличие цифровой деменции. Об этом в беседе с РИАМО рассказала невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Проблемы с памятью, ориентированием в пространстве и бытовым самообслуживанием у молодых и активных пользователей цифровой среды впервые заметили около 10 лет назад врачи Южной Кореи», — отметила специалист.

Она уточнила, что к врачам начали обращаться родители школьников, которые помимо плохой успеваемости начали замечать у своих детей неспособность решать простые бытовые задачи — например, попасть в подъезд собственного дома при разряженном смартфоне, на котором записан код.

Основными симптомами цифровой деменции, по ее словам, являются рассеянность, забывчивость, низкая мотивация, снижение самоконтроля и успеваемости, трудности с усвоением нового материала, неспособность планировать свои действия, замедленное мышление, раздражительность, неуклюжесть.

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