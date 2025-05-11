Найдена новая скрытая причина развития болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета доказали, что ген PHGDH напрямую влияет на развитие болезни Альцгеймера, а не является лишь ее биомаркером, как считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма деменции, которая поражает примерно каждого девятого человека старше 65 лет. Генетические мутации, вызывающие заболевание, хорошо изучены, однако его основные причины остаются неясными. Особую трудность вызывают так называемые спорадические случаи, не связанные с наследственными мутациями.

Исследователи сосредоточились на гене PHGDH, который ранее рассматривался как потенциальный маркер раннего выявления болезни. Однако новое исследование показало, что повышенный уровень экспрессии PHGDH напрямую связан с прогрессированием болезни Альцгеймера. Эта зависимость ранее была подтверждена в ряде независимых исследований.

Для изучения такой причинно-следственной связи ученые провели эксперименты на лабораторных мышах и органоидах человеческого мозга. Они выяснили, что увеличение экспрессии PHGDH ускоряет развитие болезни, тогда как ее снижение, напротив, замедляет прогресс. Также было установлено, что PHGDH нарушает работу генов в клетках мозга и запускает патологические процессы.

На втором этапе исследования команда сосредоточилась на поиске соединений, способных блокировать работу PHGDH. Самым перспективным кандидатом оказался препарат NCT-503. Эта молекула способна проникать через гематоэнцефалический барьер и избирательно воздействовать на регуляторную функцию гена.

В экспериментах на двух группах мышей с болезнью Альцгеймера препарат замедлил течение заболевания и нормализовал когнитивные показатели, включая память и уровень тревожности.

По словам ученых, их открытие может стать прорывом в лечении спорадической (спонтанной) формы болезни Альцгеймера. Новые данные особенно важны для успешного применения искусственного интеллекта при подборе терапевтических соединений.

Ранее был создан напиток, помогающий защититься от деменции.