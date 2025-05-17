На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье призвали лишить субсидий фермеров, причастных к пожарам

Прокурор Забайкалья Марков предложил лишать виновных в пожарах фермеров субсидий
close
Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Прокурор Забайкальского края Евгений Марков предложил лишать виновных в пожарах фермеров государственных субсидий. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий», — предложил Марков.

Соответствующую инициативу он намерен направить в Минприроды РФ.

В настоящее время выплату за информацию о поджигателях в регионе планируют увеличить до 150 тысяч рублей, а за содействие в их задержании — до 250 тысяч рублей. Также в регионе уже запретили арендаторам, отказавшимся заключить договоры на оказание услуг по участию в тушении лесных пожаров, посещать лес в период действия пожароопасного сезона.

До этого в Забайкальском крае установили личности 94 виновников лесных пожаров.

14 мая в пресс-службе МЧС РФ заявили, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. гектаров. В тот момент в регионе действовали 49 природных возгораний.

Ранее Читу окутал дым из-за лесных пожаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами