В Забайкалье призвали лишить субсидий фермеров, причастных к пожарам

Прокурор Забайкальского края Евгений Марков предложил лишать виновных в пожарах фермеров государственных субсидий. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий», — предложил Марков.

Соответствующую инициативу он намерен направить в Минприроды РФ.

В настоящее время выплату за информацию о поджигателях в регионе планируют увеличить до 150 тысяч рублей, а за содействие в их задержании — до 250 тысяч рублей. Также в регионе уже запретили арендаторам, отказавшимся заключить договоры на оказание услуг по участию в тушении лесных пожаров, посещать лес в период действия пожароопасного сезона.

До этого в Забайкальском крае установили личности 94 виновников лесных пожаров.

14 мая в пресс-службе МЧС РФ заявили, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась до 629 тыс. гектаров. В тот момент в регионе действовали 49 природных возгораний.

Ранее Читу окутал дым из-за лесных пожаров.