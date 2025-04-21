Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

Вулкан Ключевская сопка на Камчатке проснулся, началось извержение
close
В. Фролов/Телеграм-канал «ИВиС ДВО РАН»

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке. Ночью в вершинном кратере зафиксировали свечение. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Вулкан, являющийся самым высоким действующим в Евразии, имеет правильный конус с кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположены 80 побочных кратеров. Ключевская сопка находится в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тыс. человек. Угрозы для населенных пунктов нет.

«Свечение в кратере длилось несколько минут. Это начало нового извержения», — пояснили в научном учреждении.

12 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный — столб пепла поднялся на высоту четырех тысяч метров над уровнем моря. Уточняется, что шлейф пепла движется на северо-восток от вулкана на расстоянии 90 километров. Сейсмологи предполагают, что впереди стоит ожидать кульминационного выброса пепла на высоту 15 километров над уровнем моря.

Ранее «Японская Ванга» предсказала крупную катастрофу через три месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами