На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке. Ночью в вершинном кратере зафиксировали свечение. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

Вулкан, являющийся самым высоким действующим в Евразии, имеет правильный конус с кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположены 80 побочных кратеров. Ключевская сопка находится в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тыс. человек. Угрозы для населенных пунктов нет.

«Свечение в кратере длилось несколько минут. Это начало нового извержения», — пояснили в научном учреждении.

12 апреля на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный — столб пепла поднялся на высоту четырех тысяч метров над уровнем моря. Уточняется, что шлейф пепла движется на северо-восток от вулкана на расстоянии 90 километров. Сейсмологи предполагают, что впереди стоит ожидать кульминационного выброса пепла на высоту 15 километров над уровнем моря.

Ранее «Японская Ванга» предсказала крупную катастрофу через три месяца.