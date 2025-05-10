Камчатский вулкан выбросил в небо высокий столб пепла

В субботу вечером на Камчатке произошло очередное извержение одного из самых активных вулканов полуострова — Карымского. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Специалисты сообщили, что из кратера вулкана поднялся мощный столб пепла высотой до 3,5 км. Образовавшийся пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении, уйдя в сторону Тихого океана. Угрозы для населенных пунктов нет — на его пути нет жилых территорий.

Сейчас вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности — это значит, что он активен, и возможны дальнейшие выбросы, способные повлиять на полеты гражданской авиации.

Карымский вулкан расположен примерно в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского в Елизовском районе и поднимается на высоту 1536 метров над уровнем моря. Он считается одним из самых регулярно извергающихся вулканов региона, и за ним ведется постоянное наблюдение.

В конце апреля сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Он имеет правильный конус с кратером диаметром около 700 метров. На склонах вулкана расположены 80 побочных кратеров. Ключевская сопка находится в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тыс. человек.

Ранее стало известно, что подводный вулкан готовится к извержению у побережья США.