Украинский дрон атаковал электроподстанцию в Курской области

Украинский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, удар вражеского дрона привел к незначительному повреждению трансформатора, из-за чего произошло отключение электричества в Рыльске и в сельсоветах, а также в поселках Коренево и Глушково.

Хинштейн отметил, что аварийные бригады уже выехали к электроподстанции, чтобы оперативно отремонтировать ее. Он добавил, что в ближайшее время подача электричества будет восстановлена.

До этого Хинштейн рассказал о пятилетней девочке, которая пострадала во время атаки украинского беспилотника. По словам главы Курской области, ее успешно прооперировали. Врачи региональной детской клинической больницы извлекли осколки из поясничной области ребенка. Сейчас состояние девочки оценивается как средней тяжести.

Глава области заявил, что за ребенком установлен необходимый уход. Также была проведена телемедицинская консультация с федеральным медицинским центром.

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