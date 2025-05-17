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В Курской области устранили последствия атаки ВСУ на электроподстанцию

Хинштейн: в Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
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Unsplash

Сотрудники аварийных служб в ночь на 17 мая полностью восстановили электроснабжение в населенных пунктах Курской области, оставшихся без света в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, из-за действий украинских войск без света остались жители 78 населенных пунктов Рыльского района. Кроме того, отключение электричества зафиксировали в поселках Коренево и Глушково.

«Сейчас подача электричества полностью возобновлена. Благодарю наших энергетиков за оперативную работу!» — отметил Хинштейн.

Вечером 16 мая бойцы ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по электрической подстанции в городе Рыльске в Курской области. В результате расположенный здесь трансформатор получил незначительные повреждения, что привело к отключению света в ряде населенных пунктов.

Как рассказал врио губернатора региона, аварийные бригады оперативно выехали к инфраструктурному объекту, чтобы как можно быстрее отремонтировать его.

Ранее украинские войска атаковали храм Покрова Пресвятой Богородицы в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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