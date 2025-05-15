УАЗ модернизировал свой самый старый автомобиль

Ульяновский автозавод стал устанавливать на свои автомобили, в том числе «Буханку», бесшумные ограничители дверей, сообщает пресс-служба УАЗа.

«Бесшумные ограничители дверей — теперь стандарт для всего модельного ряда УАЗ СГР! Первые автомобили с новой системой уже сошли с конвейера. Отличие ограничителей в том, что они работают тише прежних — то есть при открывании и закрывании дверей практически не издают звуков», — сообщает УАЗ.

До этого стало известно, что Ульяновский автомобильный завод начал оснащать автомобили семейства СГР двигателями с увеличенным показателем крутящего момента.

Мощность двигателя осталась прежней (112,2 л.с.), при этом величину крутящего момента удалось увеличить со 198 до 213 Нм при 2700 оборотов в минуту. Новый двигатель соответствует экологическому классу «Евро-5» и имеет индекс ЗМЗ-409-055.

Ранее УАЗ отказался от хромированного логотипа.