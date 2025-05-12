Представители ПЦУ захватили храм канонической УПЦ на западе Украины

Представители «Православной церкви Украины» (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Спасская в Черновицкой области Украины. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Отмечается, что речь идет о храме Иоанна Сочавского, построенного во второй половине XIX века. По словам прихожан, злоумышленники сначала взломали боковые двери, а затем изнутри выбили старинный замок XIX века в главных дверях.

В союзе напомнили, что ранее прихожане этого храма официально заявили о верности УПЦ.

Храм был построен в 1876 году на средства императора Австрии и Воеводы Буковины Франца Иосифа I.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находиться под юрисдикцией Московского патриархата Русской Православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская Православные церкви не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Церкви.

Ранее сообщалось, что прихожане спасли святыни из захваченного ПЦУ храма в Черкассах на Украине.