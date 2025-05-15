ВСУ ударили по храму Покрова Пресвятой Богородицы в Курской области

В Курской области здание храма Покрова Пресвятой Богородицы выгорело изнутри после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Курской епархии.

«Покровский храм поселка Теткино Глушковского района Курской области варварски разрушен сбросом вражеского боеприпаса. После попадания взрывного устройства произошло возгорание. Храм внутри полностью выгорел», — говорится в сообщении.

Глава Глушковского района Павел Золотарев подтвердил ТАСС удар по храму. Подробностей собеседник агентства не привел, информация о пострадавших уточняется.

Волонтер Алексей Золотарев в свою очередь рассказал агентству, что храм Покрова Пресвятой Богородицы построили недавно. В нем уже проводились богослужения, но на территории церкви еще не завершили работы по благоустройству.

8 мая Mash сообщал, что ВСУ обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области. По информации канала, во время минометного обстрела одна из мин попала в притворную часть храма, из-за чего там произошло возгорание. В результате церковь полностью выгорела изнутри.

Ранее Хинштейн сообщил о планах восстановить Горнальский мужской монастырь в Курской области.