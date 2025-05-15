На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по храму Покрова Пресвятой Богородицы в Курской области

В Теткино Курской области после обстрела ВСУ выгорел изнутри храм
close
Министерство обороны РФ

В Курской области здание храма Покрова Пресвятой Богородицы выгорело изнутри после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Курской епархии.

«Покровский храм поселка Теткино Глушковского района Курской области варварски разрушен сбросом вражеского боеприпаса. После попадания взрывного устройства произошло возгорание. Храм внутри полностью выгорел», — говорится в сообщении.

Глава Глушковского района Павел Золотарев подтвердил ТАСС удар по храму. Подробностей собеседник агентства не привел, информация о пострадавших уточняется.

Волонтер Алексей Золотарев в свою очередь рассказал агентству, что храм Покрова Пресвятой Богородицы построили недавно. В нем уже проводились богослужения, но на территории церкви еще не завершили работы по благоустройству.

8 мая Mash сообщал, что ВСУ обстреляли храм святителя Феодосия Черниговского в селе Попово-Лежачи Курской области. По информации канала, во время минометного обстрела одна из мин попала в притворную часть храма, из-за чего там произошло возгорание. В результате церковь полностью выгорела изнутри.

Ранее Хинштейн сообщил о планах восстановить Горнальский мужской монастырь в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами