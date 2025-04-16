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Россиянам объяснили, о чем говорит ухудшение самочувствия во время магнитных бурь

Терапевт Чернышова: магнитные бури никак не влияют на здорового человека
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Tunatura/Shutterstock

Во время магнитных бурь организм здорового человека успевает вовремя подстроиться под метеоизменения. Благодаря этому он не чувствует себя хуже – для него вспышки на солнце проходят незаметно, сообщила RT врач-терапевт Надежда Чернышова.

В зоне риска в период магнитных бурь – люди, у которых уже ослаблен иммунитет, перенесшие тяжелые инфекционные и вирусные болезни, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых и других хронических недугов, ишемической болезни сердца.

Важно не просто пережить очередную магнитную бурю, а постараться при этом немного укрепить сосудистый тонус. Для этого врач порекомендовала больше двигаться, принимать контрастные ванны, контрастный душ, а летом – закаляться, ходить босиком по разным поверхностям.

«[Важно] соблюдать, так сказать, правильный режим сна и отдыха, то есть пораньше ложиться, наладить сон. И в такие дни не злоупотреблять тяжелой пищей», — подчеркнула Чернышова.

Тех, кто магнитные бури переносит тяжело, она призвала в такие периоды не курить, не пить алкоголь, так как это обезвоживает организм и усугубляет плохое самочувствие.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Земле 16 апреля началась магнитная буря. По его словам, до планеты добрались «два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере». Пик уровня был сегодня утром. Он уточнил, что уровень G3 и G2 — сильная и средняя буря ожидаются 16 апреля, в ночь и на утро 17 апреля — G2 и G1 — средняя и слабая буря.

Ранее стало известно, сколько россиян страдают от магнитных бурь.

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