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Россиянам рассказали, как минимизировать воздействие на организм магнитных бурь

Врач Уланкина: во время магнитных бурь стоит соблюдать режим дня
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Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Магнитные бури могут негативно повлиять на общее состояние организма, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Чтобы максимально легко пережить этот период, специалист посоветовала избегать стрессов, тяжелых физических нагрузок и переутомления. Кроме того, по ее словам, стоит соблюдать режим дня, полноценно спать и чаще гулять на свежем воздухе.

«Следует ограничить употребление кофе, алкоголя и соленой пищи — они могут усугубить колебания давления. Важно пить достаточно воды, чтобы поддерживать нормальную вязкость крови», — отметила Уланкина.

Также врач порекомендовала людям с хроническими заболеваниями проконсультироваться с врачом незадолго до периода магнитных бурь.

По данным Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, на Земле ожидается серия мощных магнитных бурь из-за крупной корональной дыры на Солнце.

Вечером 21 апреля вероятность сильной магнитной бури увеличится до 80%. Одновременно в Москве ожидается пониженное атмосферное давление. 22 апреля вероятность магнитной бури на Земле поднимется до 85%. 23-24 апреля ожидаются сильные магнитные бури класса G2. Стабилизация магнитного фона прогнозируется на 25-29 апреля.

Ранее россиянам объяснили, о чем говорит ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

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