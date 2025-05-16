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В Ростовской области арестовали главу управления миграции ГУ МВД Мельникова

СК: главу управления миграции ГУ МВД по Ростовской области арестовали до 13 июля
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Начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области Александра Мельникова арестовали в рамках уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«В отношении начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области <...> по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона, Мельникова отправили в следственный изолятор на два месяца. Он останется под стражей до 13 июля текущего года.

14 мая пресс-служба СК РФ сообщила о задержании начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области и его заместителя. Обоих руководителей заподозрили в превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.

По данным следствия, Мельников и его подчиненный знали, что 18 иностранных граждан не сдали обязательные экзамены. Речь идет о тестировании на знание русского языка, истории и законов страны.

Несмотря на это, правоохранители не стали аннулировать выданные мигрантам разрешения на работу. Благодаря их решению иностранцы имели возможность незаконно оставаться на территории РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили участницу преступной группировки, которая зарегистрировала 150 тыс. мигрантов.

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