Замдиректора департамента Минтранса отправили в СИЗО в Москве

Суд арестовал замдиректора департамента министерства транспорта РФ Владимира Луговенко. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Луговенко Владимира Владимировича», — отмечается в сообщении.

Луговенко заключен под стражу на два месяца. Его обвиняют в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции. Его должность в Минтрансе — заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Ранее стало известно, что замдиректора департамента Минтранса России задержали сотрудники МВД.