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В Госдуме нашли необычный способ остановить рост цен на детское питание

СРЗП призвала правительство заморозить цены на продукты питания для детей
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Freepik.com

В России необходимо заморозить цены на социально значимые продукты питания для детей. Их стоимость за последние несколько лет подскочила на 45–67%, в два-три раза обогнав инфляцию. Об этом лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат СРЗП Яна Лантратова заявили в обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает 360.ru.

Сегодня порядка 40% сырья для производства продуктов детского питания завозится из других стран, 80% рынка заняли зарубежные бренды.

Решить проблему помогла бы программа господдержки производства социально значимых продуктов детского питания, считают парламентарии. С помощью такой программы можно установить единые цены на соответствующие продукты под брендом «Российское качество» и заморозить их на одном уровне, считают авторы инициативы.

Напомним, помимо цен на детское питание Миронов заявлял о необходимости зафиксировать стоимость жилищно-коммунальных услуг. По его словам, такой шаг необходим не для сдерживания инфляции, а для защиты населения от ее последствий. По словам главы фракции, рост цен на ЖКХ способствует увеличению стоимости товаров и услуг. Соответственно, повлиять на эту ситуацию может правительство.

Также сообщалось, что в этом году Россия впервые за 30 лет купила у Китая готовые пищевые продукты для детей раннего возраста. В частности, российская сторона закупала у Китая детские каши, молочные смеси, пюре. Стоимость закупки составила $2,02 млн. Последний раз Россия покупала у Китая товары из этой категории в 1994 году. Кроме того, Пекин в прошлом месяце поставил в Россию игрушки на общую сумму $40,4 млн.

Ранее в Госдуме нашли способ быстро снизить цены на продукты.

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