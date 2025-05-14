Военкор Стешин сообщил, что в ДНР началась битва за Славянск

Подразделения Вооруженных сил России начали активные боевые действия в районе Славянска Донецкой народной республики. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

«Началась битва за Славянск <...> Ждем визита [президента Украины Владимира] Зеленского, хотя бы в Краматорск — обязательное мероприятие перед сдачей», — отметил он.

Стешин добавил, что протяженность Славянско-Краматорской агломерации превышает 100 километров, она является крупнейшей на Донбассе.

12 мая советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала сообщил, что наступление российской армии идет по двум направлениям от Часова Яра — Славянско-Краматорскому и Константиновскому. По его словам, российские военные за считанные дни освободили карьер возле Григоровки и заняли несколько опорных пунктов противника.

В тот же день украинский аналитический портал DeepState заявил о продвижении Вооруженных сил РФ сразу на двух участках фронта в ДНР. Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении южнее села Серебряного и в районе села Водяное Второе к югу от города Константиновки.

Ранее в украинской разведке признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска.