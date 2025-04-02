Стало известно о переброске Украиной войск к Славянску и Краматорску

Киселев: ВСУ восстанавливают ж/д для переброски войск к Славянску и Краматорску

Украинские военнослужащие в спешном порядке восстанавливают поврежденную ранее железнодорожную инфраструктуру для переброски войск на наиболее сложные участки. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил эксперт Виталий Киселев.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при этом активно используют действующий мораторий на удары по энергетическим объектам. Это ограничение по ударам, считает Киселев, идет на пользу Украине, «потому как они восстанавливают железнодорожный подвижной состав».

«Восстанавливают для того, чтобы оперативно можно было на большие дистанции перебросить большое количество личного состава и техники», — сказал эксперт.

Киселев отметил, что по восстановленным путям украинские войска отправляют подразделения в направлении Славянска и Краматорска, ссылаясь на данные пророссийского подполья.

21 марта сообщалось, что командование украинских войск сосредотачивает резервы в Сумской области для попытки деблокирования группировки, попавшей в окружение в приграничных районах Курской области.

Ранее Путин назвал террористами всех украинских бойцов, вторгшихся в Курскую область.