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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Вильфанд: в Москве на выходных ожидается солнечная погода, дожди и грозы
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС о погоде в Москве на выходных.

По его словам, в столице на выходных ожидается солнечная погода, дожди и грозы.

«В выходные в Москве давление будет несколько выше нормы, поэтому солнца будет много. Прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами с грозой, но они будут «летние» и «быстрые», настоящая майская погода», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что ночью в субботу температура составит от +7... +9°C до +11... +13°C. Днем столбик термометра покажет +20... +22°C. Ночью в воскресенье температура воздуха составит +10... +12°C. В центре столицы воздух прогреется до +15°C.

До этого Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в 2025 году. По его словам, зима и весна в России богата на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства.

Вильфанд уточнил, что зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Ранее в метеобюро рассказали, когда в Москву вернется теплая погода.

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