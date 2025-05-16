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В Варшаве задержали вооруженного грузинского криминального авторитета

RMF FM: в Варшаве задержали грузинского «вора в законе» с арсеналом
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РИА Новости

В центре Варшавы польская полиция задержала одного из самых разыскиваемых грузинских преступников, которого в криминальных кругах называют «вором в законе». Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Операция прошла в районе Средместье. При задержании у мужчины нашли поддельный паспорт и семь единиц огнестрельного оружия и более 200 патронов. По данным правоохранителей, он, вероятно, прибыл в Польшу для выполнения опасного задания с применением оружия.

Во время обыска в месте его временного пребывания полиция нашла наркотики, а также устройства для подавления радиосигнала, которые часто используют при угонах автомобилей.

Задержанный считается одной из ключевых фигур в криминальной среде за пределами Восточной Европы. Сейчас выясняется, какие именно цели он преследовал в Польше и кто мог стоять за его визитом.

До этого вора в законе Нику Гагринского (Дгебуадзе) объявили в федеральный розыск. Криминальный авторитет разыскивается по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за занятие высшей позиции в преступной иерархии.

Ранее суд вынес приговоры фигурантам дела Таганской ОПГ.

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