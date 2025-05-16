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Мария Захарова осудила генсека ООН

Захарова объяснила генсеку ООН, кто на самом деле подорвал международное право
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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила несогласие с заявлением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно достижения «справедливого мира» в ситуации вокруг Украины и его связи с международным правом. Свое мнение дипломат выразила в Telegram-канале.

«Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот <...>. Это подрыв международного права привёл к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине», – заявила Захарова.

Она также возложила ответственность за подрыв международного права на коллективный Запад, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины посредством коррупции, поддержки национализма и милитаризации страны.

До этого Антониу Гутерриш заявил, что неспособность установить справедливый мир в Украине с уважением к ее территориальной целостности чревата разрушением системы международного права.

До этого постпред РФ направил Верховному комиссару ООН доказательства дискриминации российских СМИ.

Ранее на Украине заявили, что скоро сообщат о теме нового раунда переговоров с Россией.

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